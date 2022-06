Voor, Tijdens en Na: van oude schuur naar rustieke spa

Als je het geluk hebt om een ruime woning te hebben op het platteland, dan kun je (met nog meer geluk!) misschien wel de beschikking hebben over een oude schuur. In dit geval was er een oude schuur aanwezig die niet meer in gebruik was en zich uitstekend leende voor een nieuwe functie. Maar voor dat zover was, moest er wel ontzettend veel gebeuren! Een oude schuur is namelijk omgetoverd in een rustieke spa! Benieuwd hoe dit in z’n werk gegaan is? We laten je het hele proces graag zien! Een schitterend project dat is uitgevoerd door de Franse interieurarchitecten van KREA KONCEPT.