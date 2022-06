Je studentenkamer low-budget inrichten: 6 tips

De volgende stap is het kiezen van een stijl of thema. Belangrijk is om je studentenkamer naar je eigen smaak in te richten. Jij moet je er thuis voelen en rust kunnen vinden, want waarschijnlijk ga je hier de aankomende paar jaar slijten. Om te voorkomen dat je woning op de gemiddelde bij elkaar geraapte studentenboel gaat lijken, kan het handig zijn een stijl te zoeken die je aanspreekt en van daaruit verder te werken. Misschien ben je bijvoorbeeld helemaal weg van de hippieachtige Ibiza-style, of vind je juist een industriële inrichting compleet het einde. Qua thema's kun je denken aan een bepaald land of jaartal. Zoek op homify naar plaatjes van interieurstijlen die bij jou passen en laat je inspireren!

Kijk daarna naar de vloer en de muren. Vinyl en laminaat hoeven niet duur te zijn, zeker niet voor een wat kleiner woonoppervlak. Kies voor lichte kleuren verf op de muren wanneer de ruimte erg klein en/of donker oogt. Ook wanneer je nog niet precies weet welke stijl je wil kiezen, zijn lichte basiskleuren of zelfs witte muren een goede optie. Deze zijn mooi aan te kleden met kunst, posters of foto's ter decoratie en als je na een poosje weet in welke kleur je ze wil hebben, laten ze zich makkelijk oververven.