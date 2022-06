Schilderkunst uit de lage landen

Dit werk heeft een primitieve oerkracht. We zien een waterval vallen in een millennia oude grot. Dit monotype is gemaakt door Axel M.J. Grothausen die na zijn studie aan de Rietveld Academie als architect aan de slag ging. Nu vraag je je misschien af wat een monotype is? Dat is een kunstwerk op basis van een druktechniek waarbij slechts één afdruk gemaakt kan worden. Het procedé is eenvoudig: op een plaat wordt met inkt of verf een afbeelding gemaakt, de natte inkt wordt op het papier gedrukt. Zo ontstaat een unieke afbeelding, want een tweede afdruk kan niet gemaakt worden. De fascinatie van Grothausen voor beweging en verandering komt duidelijk in zijn werk tot uitdrukking. Deze schitterende waterval is eenvoudig weergeven, maar is zeer sprekend; een weergaven van alle tijden. Het water is gevangen in een tijdloos moment.