Schitterende DIY-meubels gemaakt van oude boeken

Het meubilair is eigenlijk een ode aan het afgedankte boek, veel mensen stappen over op de elektronische variant, althans zo wordt het dan gepresenteerd. Liefhebbers denken er natuurlijk geheel anders over, een boek is pas een boek als je het fysiek vast kunt houden! Een mening waar wat voor te zeggen valt. De leeservaring is in ieder geval compleet anders. Jacqueline le Bleu maakt echt iets bijzonders van haar meubels, want ze verwerkt daarin de prachtige vintage linnen hardcovers. Zelfs het leeslint krijgt een functie in de nieuwe tafel, gewoon prachtig! We noemen dit artistieke procedé ook wel upcycling, waarbij oude objecten een nieuw leven krijgen in een nieuwe context, in dit geval is dat dus een tafel! Bij recycling zou het boek tot ruwe grondstof worden vermalen. Een groot verschil dus.