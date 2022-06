5 bijzonder strakke en moderne keukeneilanden

Tinnemans Keukens is een bijzondere speler in de wereld van interieur en design. In hun sfeervolle showroom van ruim 2.500 vierkante meter presenteren ze een groot assortiment van hoogwaardige kwaliteit, vele stijlen, materialen en prijsklassen. Het bedrijf heeft al meer dan dertig jaar ervaring in de keukenbranche, waardoor het weet wat er allemaal komt kijken bij de realisatie van een droomkeuken. We hebben te maken met een rasecht familiebedrijf, waarin persoonlijk contact met de klant in het vaandel geschreven staat. Ze streven ernaar om elke klant een persoonlijk, professioneel en onderscheidend advies te geven. Wie wil dat nu niet! De werkwijze van Tinnemans Keukens is eenvoudig: je wordt persoonlijk ontvangen en meteen wegwijs gemaakt in de sfeervolle showroom, waardoor je als klant direct het gevoel krijgt dat je thuis komt. Vriendelijk en goed ingevoerde adviseurs helpen om je wensen te bundelen in een goed ontwerp. Dit alles natuurlijk onder het genot van een lekkere kop koffie of thee! Na de realisatie van de keuken houdt de service van Tinnemans Keukens niet op, want in het tweede en vierde jaar na de plaatsing van de keuken komt het bedrijf langs voor een onderhoudscheck. Een complete en transparante werkwijze dus! Deze methode betaalt zich natuurlijk uit in grandioze ontwerpen. Vandaag laten we zo'n prachtig ontwerp aan je zien. Dat wordt echt genieten!