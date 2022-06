Prachtige keukendecoraties van PimpYourKitchen

De meeste bedrijfskantines lopen niet over van de creativiteit, ze zijn vaak ronduit saai en somber afgewerkt. Vooral het sanitair is slechts functioneel, niet te gek doen, lijkt het device te zijn. Terwijl je toch zoveel leuke dingen op het visuele vlak met je sanitair kunt doen, zonder er een poppenkast van te maken. Hier zien we een prachtige toepassing van een design door PimpYourKitchen, de bamboe is een frisse toevoeging aan de witte wand. De groene kleur oogt vitaal en pept ons op. In de regenwouden wordt er door de bewoners daar veel gebruik gemaakt van bamboe, vanwege zijn sterkte en gebruiksgemak. Daar is bamboe het eerste waar men aan denkt als het over sanitair gaat. Daarnaast is bamboe erg milieuvriendelijk, veel meer dan hout, omdat het snel groeit, supersterk is en dus een prima alternatief is voor het hout van de bomen. Deze decoratie spreekt tot de verbeelding en ziet er gewoon schitterend uit!