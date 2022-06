Jaren dertig huis in Zeist: renovatie door Boks Architectuur

Tijdens de renovatie zijn de nodige zaken vernieuwd, maar de authentieke elementen zijn juist in ere hersteld. Nu alles mooi en fris geverfd en opgeknapt is, komen ook de oude balken mooi naar voren. Kijk ook even naar de prachtige ramen, deze zijn authentiek en laten op een sprookjesachtige wijze het daglicht de kamer binnenstromen. Een grandioze manier om wakker te worden in de ochtend! De houten vloer heeft een ingetogen kleur en biedt daarmee een goede basis voor de rest van het interieur. Er is zelfs een mogelijkheid om te werken, maar of dat met zo´n mooi uitzicht gaat lukken is een kwestie van discipline.

Tot zover het prachtige huis in Zeist dat gerenoveerd en uitgebreid is door Boks Architectuur. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

Zoek je prachtige ideeën voor je eetkamer? Kijk dan hier voor inspiratie!

Eigentijds design wordt gemaakt in Amsterdam! Kijk hier voor een treffend voorbeeld!

De professionals die je zoekt vind je hier!