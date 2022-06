Een buitenkeuken voor een geweldige zomer

Outdoor cooking is vanuit Amerika overgewaaid naar Europa, ook in België en Nederland is het een trend aan het worden. En waarom ook niet? We moeten van het leven genieten, iedere dag het maximale eruit halen! Dat is ook de filosofie van Newlook Keukenstudio. Houden we er niet allemaal van om veel vrienden, familie en collega’s over de vloer te hebben. Het is niet verwonderlijk dat outdoor cooking deel van de populaire cultuur in Nederland en België geworden is. Het is letterlijk en figuurlijk, helemaal hot! Het mooiste is dat de WWOO onderhoudsvrij is en op maat gemaakt kan worden, helemaal aangepast aan je wensen.