Feng Shui tips voor de slaapkamer die je leven zullen veranderen!

Feng Shui is een oosterse leer waarbij je via wat simpele richtlijnen prachtige rustige serene ruimtes in je huis kunt creëren. En waar is dat nou belangrijker dan in de slaapkamer? De term feng shui betekent letterlijk wind en water en verwijst naar de subtiele kunst van plaatsing van meubels en inrichting van een ruimte. Want ja, inderdaad, de lay-out van een ruimte, de keuze van de kleuren, materialen, decoratie, hebben een aanzienlijke invloed op hoe we deze ervaren en ook op onze stemmingen en state of mind! Interieurontwerpers passen de feng shui principes daarom ook vaak toe. Dus lees vandaag mee hoe je met enkele eenvoudige aanpassingen je slaapkamer in een harmonieuze ruimte kunt transformeren die geheel in het teken staat van privacy en rust. Het doel is om een gastvrije evenwichtige en aangename omgeving neer te zetten met een paar eenvoudige trucjes. Mis ze niet!