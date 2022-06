Ben je boven de 30? Dan kun je deze dingen rustig weggooien

Je vindt het niet leuk om volwassen te zijn? Er is geen vaste tijd waarop je naar bed moet, je kunt ijs eten wanneer je wilt en je hoeft geen toestemming aan je ouders te vragen om ergens anders te gaan slapen onder andere. Desondanks komt met veel vrijheid ook een groot deel van de verantwoordelijkheid bij ons terecht zoals het betalen van de huur, het betalen van je licht… goed, je betaalt alles zelf (zucht)! Maar om je op te vrolijken. Niet alles is slecht. Een van de goede dingen van volwassen zijn is dat je ook verantwoordelijk bent voor de stijl van je huis. En denk niet dat het moeilijk is om je huis te decoreren, want bij homify hebben we altijd allerlei goede ideeën hoe je dit kunt doen. Vandaag hebben we een lijst van dingen samengesteld die je weg zou moeten doen – of zou moeten heroverwegen; die een beetje passé zijn wanneer je de dertig jaar bent gepasseerd. Laten we beginnen…