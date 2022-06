Voor & Na: Verbouwing woonhuis Winschoten

De nieuwe badkamer is een toonbeeld van moderniteit. Hier vinden we geen onnodige details of storende elementen terug. De badkamer staat volledig in het teken van zijn functie. Strakke oppervlakken zetten hier de toon. Het maakt de badkamer ruimtelijk, overzichtelijk en gemakkelijk te onderhouden en schoon te maken. Kwaliteiten die in elke badkamer eigenlijk standaard zouden moeten zijn. Op de rechterkant van de foto zien we de doucheruimte. Hier zorgt het dakraam voor voldoende licht en de strakke douchekop voor een comfortabele straal water.