Waarom een wit plafond een grote fout is…

In welk huis je ook binnenstapt, het plafond zal naar alle waarschijnlijkheid wit zijn. Maar moet elk plafond nu wit zijn? Nee hoor, zeggen wij dan! De nieuwe trend is om creatief te worden met het plafond en deze te voorzien van een fraaie kleur, houtstructuren of mooie sfeerverlichting. Wees nu eerlijk. We zien overal witte plafonds in huizen, winkels en bedrijven maar we staan er niet echt bij stil dat het plafond ook in een andere kleur kan zijn. Natuurlijk staan er, zoals bij alle dingen in het leven, andere mogelijkheden tot je beschikking en soms zelf betere. Ja, een wit plafond kan mooi zijn. Het is schoon, helder, luchtig, licht en het is een goede manier om een ruimte groter te laten lijken. Toch is het ook net als een onbeschilderd doek, de perfecte plek voor wat extra kleur of patronen die perfect passen bij je inrichting en decoratie. Wanneer je besluit om je plafond in een kleur te schilderen, moet je wel wat meer aandacht besteden aan keuzes die je maakt op vlak van decoratie.