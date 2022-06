Origineel en eigenzinnig design van Maandag Meubels

De vogelboomhut bestaat uit een stam van cortenstaal en een houten vogelhuisje. De vogelboomhut is het gehele jaar bruikbaar. In de lente kan het huisje gebruikt worden om een nestje in te bouwen. In de overige seizoen kan deze als schuilplaats dienen. De stam van de vogelboomhut wordt bovendien met voederplank geleverd, in de winter kunt u hier bijvoorbeeld vogelvoer neerzetten. Een fraaie toevoeging voor elke tuin.