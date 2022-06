Een gesloten gevel met een prachtig interieur

We leven in nieuwe tijden, waarin de manier waarop wij werken veranderd is. Thuiswerken is steeds vaker een optie en veel werkgevers (de best georganiseerde en slimste) lopen er mee weg. In een tijd van groeiende files en de nadruk op een vermindering van de CO2-uitstoot is het thuiswerken een goed alternatief voor de dampende file op de snelweg. Denk je dat je in dit thuiskantoor goed uit de voeten kan? Wij zien onszelf al helemaal zitten. Een kantoor moet natuurlijk een inspirerende plek zijn en een beetje ontspanning kan ook geen kwaad. De historische elementen, de witte wand en de houtvloer zorgen ervoor dat je hier altijd tot je beste werk komt. Al was het maar omdat de sfeer hier optimaal is om aan het werk te gaan. Het bureau gaat op visuele wijze in de wand op, waardoor een gevoel van eenheid ontstaat. We bevinden ons hier op de bovenste verdieping van de woning, waardoor het mogelijk was om een mooie lichtopening in het dak te maken, zodat je beschikt over fijn daglicht om in te werken. Keep up the good work!

Deze moderne villa staat in een geweldig landschap. Voel je vrij en kom tot rust!