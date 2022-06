Ingrijpende renovatie van een georgiaanse woning in Londen

Het is een ontwikkeling die niet meer te stoppen lijkt, grote, open ruimtes waar gewoond en geleefd kan worden. In tegenstelling tot de drukke plattegronden van weleer, waar de woning was opgedeeld in talrijke, kleine kamers. Door het verwijderen van een aantal binnenmuren bereikten de experts van The Silkroad Interior Design hetzelfde effect. Zo kunnen we op de foto zien dat de keuken en woonkamer niet langer gescheiden zijn en nu één vloeiende ruimte vormen.