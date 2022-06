Een mega stijlvolle woning die inspireert!

We verklapten het zojuist al even, deze woning heeft een schitterende voorgevel waar veel hedendaagse architectonische elementen op te zien zijn. De gevel heeft enerzijds een open karakter, maar toch geeft deze niet veel prijs als het gaat om de privacy van de bewoners. Daar is goed over na gedacht. Het zwart-wit design oogt zeer tijdloos en hedendaags op hetzelfde moment. We spreken hier over gevlamd graniet, dat dus een burned look heeft, een beetje zoals het gebrande larikshout dat in de Japanse architectuur populair is. In dit geval is het materiaal natuurlijk een stuk harder en heeft een dragende functie. Stel je voor dat je je gasten meeneemt naar je woning, en dit het eerste is wat ze zien. Let ook even op de siertuin links naast de trap, wat een prachtige vondst! Je maakt direct een goede indruk op collega´s! De sfeervolle trap neemt ons mee naar de ingang van de woning. Laten we binnen gaan kijken… .