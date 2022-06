Woonpaleis en natuur vormen een schitterende eenheid

Dit is nu precies zo´n kamer die je verwacht in een mediterraanse woning. De gezellig inrichting, met veel meubels om op te ontspannen, staat garant voor gezellige momenten met familie en vrienden. Een absolute sfeermaker in de kamer is de authentieke open haard, deze is meer dan honderd jaar oud! De bewoners vonden deze op een brocante markt, dit laatste is echt een typisch verschijnsel dat we overal in de landen rond de Middellandse zee aantreffen (Spanje, Frankrijk, Italië). Natuurlijk is er in deze met Spaans daglicht gevulde kamer ook ruimte voor hedendaags vermaakt, dat vinden we in de vorm van de flatscreen-tv die boven de open haard is geplaatst. Nooit een saaie avond dus in dit Spaanse droomhuis. Inspirerende ideeën voor je woonkamer doe je hier op!