Hedendaagse Turkse woning met een droomlook

Deze woonkamer is een goed voorbeeld van de stijl van de woning. De kamers zijn allemaal zeer elegant en exclusief ontworpen, want veel van de ideeën die in het huis uitgewerkt zijn komen uit de koker van de bewoners. Deze kamer is puur esthetisch genot voor de bewoners, hier komen ze tot rust. Let op de bijzondere houtdelen op de wand, daarnaast zien we een opening naar de keuken. De verlichting is ook uniek, zo wordt er door verschillende spotjes een excellente lichtsfeer gecreëerd die natuurlijk zorgt voor een prachtige ambiance in de woonkamer. Een bekend voorbeeld uit de Turkse binnenhuisarchitectuur is de marmeren vloer. In de landen rond de Middellandse zee zien we de toepassing van marmer bijzonder vaak. Het is een materiaal dat een zekere status en eeuwigheidswaarde (duurzaamheid) uitdrukt, daarom is het niet verwonderlijk dat we vandaag de dag weer een opleving zien in de toepassing ervan.