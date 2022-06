Hoe kleur nieuwe vormen aanneemt in het interieur

Al langere tijd een trend in zowel mode en vormgeving als in interieur, de gradient. Ofwel het kleurverloop. Subtiel en met een zachtere look dan de eerder geziene kleurvlakken en lijnen in dit artikel. Sterk in dit beeld is de combinatie met de trap. De gele kleur lijkt hier haast boven uit te stijgen. Hoewel het in dit voorbeeld een behang betreft, is dit effect ook met verf en de juiste schildertechniek te bereiken. En als we de experts mogen geloven, gaat geel komend jaar absoluut de hoofdrol in het interieur veroveren. Een warme, optimistische kleur die voor het menselijk oog het meest eenvoudig waar te nemen is. Start fris in 2016 en haal alvast de zon in huis.

Door kleur op een andere wijze in te zetten, kan het de ruimte optisch opnieuw vormgeven. Maar een speelse verftechniek of doorlopend dessin, beoogt ook al een verrassend effect. Ook weten welke kleuren dan het best gekozen kunnen worden, alvorens thuis aan de slag te gaan met deze ideeën? Bekijk het volgende Ideabook voor meer informatie omtrent de werking van kleur.