Klein maar fijn: een gezinswoning op het platteland

Iedereen heeft wel een favoriete stoel, waarin je even lekker kunt wegdommelen of juist een goed boek lezen. Tv-kijken vanuit je luie stoel is natuurlijk ook altijd een goede ¨activiteit¨ om in de avond te ontplooien. In deze landelijke woonkamer wordt dit een bijzonder fijne ervaring. Let eens op de lichtval, die is toch meer dan geschikt om een krant of boek te lezen. De plant naast het raam voegt de nodige charme toe aan de kamer. Niet dat het je aan natuurlijke invloed ontbreekt in deze familiewoning, hiervoor hoef je alleen maar even uit het raam te kijken, zodat je buiten de bomen en het landschap kunt zien. Het zijn de sfeervol gedrapeerde gordijnen en de landelijke rietenstoel die het plaatje afmaken. O ja, we mogen de zachte kussens niet vergeten! Inspirerende ideeën voor je woonkamer krijg je van de juiste experts!