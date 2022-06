Kale zolder wordt een chique woning in Italiaanse stijl

Helemaal in stijl met het concept van de loft zien we hier de sfeervolle woonkamer. Dit is toch een interieur waar je direct verliefd op wordt. Diverse huizenjager heeft zijn hart al verpand aan de loft-stijl, de huidige bewoners zijn dan ook zeer gelukkig met hun loft. En dat is niet zonder reden, want het wooncomfort is hier buitengewoon. Tijdens de realisering van deze woning was de beperkte ruimte een factor van belang die in overweging genomen moest worden. Alle meubels en faciliteiten zijn dan ook met dit gegeven in gedachten ontworpen. Een voorbeeld daarvan treffen we in de chique wandkast, waar in je je persoonlijke memorabilia kunt uitstallen, zoals boeken en sculpturen. Deze kast is in de wand geïntegreerd zodat deze geen woonruimte inneemt. Daarnaast treffen we zelfs een haard, die zorgt voor de optimale sfeer in de avond. Plof neer op een van de meubels en voel de Italiaanse sferen om je heen. Dit is een romantisch kamer die toch heel functioneel is.