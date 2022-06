Een van de allermooiste Hollandse woningen die je ooit zal zien…

Vanaf een afstand is het helemaal duidelijk dat de woning een alles behalve storend effect heeft op het beschermde landschap. Het is absoluut niet makkelijk om in zo’n gebied te bouwen, dit vanwege allerlei voorschriften en beperkingen om de natuur te ontzien. Als je er dan in slaagt om zo’n sfeervolle woning te bouwen die door zijn elementaire, natuurlijke looks een harmonieuze relatie aangaat met het landschap, dan laat dat echt vakmanschap zien. We zijn trots om je deze mooie woning te kunnen laten zien. Met deze laatste foto nemen we afscheid van de familiewoning, maar nemen je graag mee naar een ander tof project.

