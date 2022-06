De witte bungalow die je niet mag missen!

We doen een stap in de tuin en zijn meteen onder de indruk. Het zwembad op de achtergrond lokt ons en het gazon doet ons dromen over BBQ’s in de avond met een stel goede vrienden. Zaken waar de bewoners van deze zuivere woning ook heel veel van houden. Het is mooi dat de gevel van de woning aan deze kan zo mooi open is naar de tuin toe, dan lijken binnen en buiten wel door elkaar te lopen. Als het werk lekker is zet je de tuindeuren open zodat de zomerbries je woning door kan waaien. It’s the time of the season!