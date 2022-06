Een hip appartement in de grote stad

De sfeervolle muur in de woonkamer is een erg goed idee om in je eigen huis toe te passen. Het geeft op deze manier een extra stoer randje aan de woonkamer! Maar er is meer te zien: het plafond met de geïntegreerde verlichting bijvoorbeeld. Verder zie je dat de inrichting vrij minimalistisch gehouden is. Met kinderen, die hier duidelijk ook wonen, is dat erg fijn. De woonkamer kan namelijk zo veranderen in een speelparadijs!