Rustiek vanbuiten, modern vanbinnen

Om helemaal in stijl af te sluiten laten we je nog even de mooie tuin zien. Dit is de plek waar de bewoners zich in de avond het allerliefst ophouden. De inrichting is wederom eenvoudig, maar juist daardoor wordt een speciale sfeer gecreëerd. Het roze is weer terug, evenals de klimop. De woonkamer grenst aan een terras met een vlonder, die zelf weer overgaat in een grind tuin. Let ook even op de boom, die heeft hier alle ruimte om te groeien. De kleurencombinatie, evenals de lichtsfeer, hebben een revitaliseren werking op ons gemoed; we komen in deze ambiance helemaal tot onszelf. Een mooie toevoeging aan de tuin is de bijzondere luifel boven de vlonder, deze geeft ons in de middag, als de zon op haar felst is, een fijne schaduw. Dit huis heeft de droom van de bewoners verwezenlijkt. Laat je inspireren!

