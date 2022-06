12 praktische oplossingen voor je hal

Jassen, schoenen, tassen, onze hal staat er vaak vol mee en waar laat je al die spullen? Het draagt niet bij aan een fraaie verwelkomende entree al deze spullen in de gang en het is ook niet echt praktisch. Maar hoe doe je dit in een kleine hal? Waar berg je al deze spullen op en hoe zorg je ervoor dat dit geen grote kolossale kast wordt? Vandaag tonen we je een aantal slimme ideeën voor meer opslagruimte in je hal zodat je de ruimte optimaal kunt benutten. Ook geven we je een aantal alternatieve plekken om spullen op te slaan want je hoeft echt niet alles in de hal zelf op te bergen. Kijk je mee?