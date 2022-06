Schitterende loftwoning in een oude schuur

Bij homify laten we je regelmatig een oud gebouw zien dat volkomen gerenoveerd is. We vinden dit altijd zeer leuk omdat je op zo´n manier te zien krijgt hoeveel er eigenlijk mogelijk is met oude gebouwen, die volgens sommigen rijp voor de sloop waren. De vaak zeer waardevolle architectuur verdient natuurlijk een nieuwe kans, dat is waar die projecten over gaan! Het is onze plicht om het culturele erfgoed te beschermen en de esthetische kant van het verleden naar voren te halen. Vandaag laten we je een project zien waarbij een oude schuur omgetoverd is in een loftwoning. Deze stijl is tegenwoordig immens populair, waardoor je met de renovatie van dit oude gebouw twee vliegen in één klap slaat: het gebouw is weer volgens de moderne wooncriteria bewoonbaar en de authentieke architectuur krijgt weer een volkomen nieuw leven. Kijk met ons mee naar dit inspirerende project en laat je leiden door je creatieve geest bij het ontwerpen van je eigen woning. Be inspired!