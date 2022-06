Geef wat kleur aan je tijd met ColourMytime

Deze prachtige klok draagt de naam Crisp en is exclusief ontworpen door ColourMyTime. Het ontwerp is mijlen verwijderd van de standaard klok met wijzers en getallen. Dit is een wetenschappelijk, welhaast futuristisch ogende klok die op zeer geraffineerde wijze de tijd aangeeft. Het is even wennen maar dan heb je ook echt iets bijzonders in huis. Je kunt deze klok neerzetten of ophangen, wat je ook doet het resultaat is prachtig. Het werk heeft een sculpturale uitstraling, waardoor hij een stuk interessanter is dan de ouderwetse Oudhollandse klokken, waar geen mens meer van opkijkt. Het design van je klok is best belangrijk want je kijkt er toch vele malen per dag op. Dan mag hij best een mooie vormgeving hebben. ColourMyTime heeft er in ieder geval voor gezorgd dat je met Crisp echt iets bijzonders aan de muur hebt hangen!