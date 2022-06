Droomhuis op paradijselijke plek

Heerlijk, over heerlijk en zo zoet. We spreken natuurlijk over het dolce leven in het mediterraanse Italië. We komen vaak prachtige woningen tegen, maar vandaag laten we je echt een paradijselijke plek zien. Dit is geen huis meer, maar een relaxoord om te leven. Woorden schieten eigenlijk een beetje te kort om dit huis aan het Lago di Como te beschrijven. Natuurlijk weet je op dat moment dat je te maken hebt met iets heel bijzonders. We zijn trots om je mee te mogen nemen door deze parel van een woning. De meeste mensen zullen er wel eens stiekem over gedroomd hebben, wonen in een warm land, waar de mensen vriendelijk zijn en waar de keuken altijd in bedrijf is. Italië is zo´n land! Dus kom vooral met ons mee naar het droomhuis dat we voor jou in petto hebben. Laat je inspireren en wees creatief als jij je eigen woning gaat ontwerpen of inrichten. Keep on dreaming!