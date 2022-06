Handige tips en ideeën voor de leefkeuken

Het servies heeft natuurlijk een vaste plek in de keuken, een handig en mooi vormgeven kast is daarom nodig. Deze schitterende inbouwkast heeft een landelijke look. Het is net alsof we met deze kast een stap terug in de tijd doen, in de goede zin van het woord natuurlijk, want het meubel heeft een ouderwetse hoge kwaliteit. De uitstraling van het meubel is prachtig, rustig en zorgt voor een authentieke sfeer in je leefkeuken. Met een meubel als dit creëer je snel de huiselijkheid die je in een keuken zoekt. Verschillende vakken dienen andere doelen, het servies staat links, terwijl de thee en koffiekan in het vak gezet kunnen worden, precies naast de brooddoos. Studio K ontwierp dit schitterende meubel met veel passie voor design, dat zien we er aan af!