homify 360°: Wonen aan het strand

Af en toe is het fijn om ons te vergapen aan de paleizen en droomwoningen van miljonairs. Al is het alleen maar om er bij weg te dromen, en ons voor te stellen hoe het zou zijn om daar te wonen. En wanneer we aan mooie plekken denken om te wonen dan is het strand een van de eerste die bij ons naar voren komt. In deze fotoserie laten we jullie het werk van Woadden Nash Interiors zien, zij bespaarden kosten noch moeite om het interieur van deze woning te ontwerpen.