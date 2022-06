Renovatie van een victoriaans herenhuis in Londen

De wijk Crouch End in Londen staat bekend om zijn vele Victoriaanse woningen. Vandaag nemen we een van deze woningen onder de loep. Niet alleen is deze woning vanwege zijn historische waarde uniek, maar ook vanwege de aanbouw aan de achterzijde van het gebouw. Het is deze combinatie van stijlen, en van oud en nieuw die bij ons de aandacht trekt. De oude gevel zorgt ervoor dat het historische karakter van het gebouw behouden blijft, terwijl de verbouwing binnen en de aanbouw aan de achterzijde ervoor zorgen dat de woning van alle gemakken voorzien is. Een moderne, eigentijdse woning in een klassiek jasje.