Deze dingen mag je echt NIET vergeten bij het schoonmaken!

Er zijn zo van die dingen die we vergeten schoon te maken. Niet omdat we er geen zin in hebben, maar gewoon omdat we er niet bij stil staan dat deze dingen ook schoongemaakt moeten worden. Want wanneer heb jij voor het laatst je messenblok of pot met keukengerei van binnen schoongemaakt? Soms laat je geheugen je gewoon in de steek wat dat betreft. Maar wanhoop niet… vandaag hebben we een lijst voor je samengesteld met al deze dingen waar je niet zo snel aan denkt en leggen we ook uit hoe je deze eenvoudig schoon kan maken. Het is bijna tijd voor de voorjaarsschoonmaak dus lees even mee en ga direct aan de slag!