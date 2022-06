Je woning decoreren met een klein budget? Zo doe je het!

De meest eenvoudige decoratie voor je woonkamer zijn schilderijen of foto's. Dat kunnen mooie vakantiefoto's zijn of een fraai artistiek schilderij van kunstenaars uit je vriendenkring of familie maar het kan zelfs een stuk behang of fraaie print zijn die je inlijst. Wil je ook graag besparen op de lijsten? Shop dan wat aparte lijsten bij elkaar in de lokale kringloopwinkel en spuit ze eventueel in een andere kleur.