8 garderobekasten die je zeker moet kopiëren!

Niet iedereen heeft ruimte voor een walk-in closet of mega garderobekast. Dus waar berg je je kleding op wanneer je over minder vierkante meters beschikt? Ook niet iedereen vindt het fraai zo'n enorme kolossale kast in de slaapkamer. Daarom laten we je vandaag een aantal andere creatieve oplossingen zien die minder in het oog springen. En die bovendien ook veel minder ruimte in beslag nemen in je slaapkamer (of zelfs helemaal geen!). Want wie had ooit gedacht om je garderobekast op een vide of onder de grond te maken? Kijk mee naar deze inventieve en ingenieuze oplossingen!