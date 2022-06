Het is mogelijk! Een hippe inrichting met IKEA-meubels…

Deze staande lamp is één van de grote successen Ikea. Alhoewel de zwarte versie wat bekender is, heeft Ikea nu ook een witte versie aan het assortiment toegevoegd die perfect past in lichtere omgevingen. Het ontwerp naar het model van een filmlamp is echt geweldig en ziet er prachtig uit in een woonkamer of slaapkamer. Een ander succesvol accessoire Ikea product is dit schapenkleed in het wit. Er is een synthetische en goedkopere variant maar ook één van een betere kwaliteit met een iets hogere prijs. Dit kleed is zeer geschikt voor retro, vintage of bohemien look ruimtes.