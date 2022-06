De nieuwe trend: je keuken scheiden van de woonkamer

Tot nu toe zagen we vooral veel open keukens zonder enige vorm van afscheiding van de woonkamer. De nieuwe trend is om de keuken juist wel weer van de overige ruimtes af te scheiden. Dat hoeft natuurlijk geen volledige scheiding te zijn. Er zijn allerlei manieren mogelijk om dit op een fraaie wijze te doen waarbij je toch een gevoel van openheid behoudt. Vandaag bekijken we een project dat ontstond uit de behoefte om de keuken van een appartement in Milaan te vergroten en af te scheiden van de woonkamer. De oplossing is zeer creatief: er werd een grote lichtblauwe kastenwand gebouwd die de toon zette voor de nieuwe ruimte met de bijnaam The light blue boxes . Deze kastenwand zorgde voor een complete reorganisatie van de woning en een wel heel bijzondere afscheiding van de woonkamer. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan even mee want dit is zeker een zeer goed idee om te kopiëren.