Bijzonder wonen in het bos

De laatste ruimte die we onder de loep nemen, is deze heerlijke badkamer. Wat een fantastische plek om heerlijk te kunnen ontspannen! Lekker in bad met uitzicht op de omgeving, wie wil dat niet? De toiletvoorziening is ook erg uitgebreid. Het toilet is voorzien van een sproeier zodat toiletpapier overbodig is en bovendien is er een bidet te vinden. Maar de absolute blikvanger is toch wel het mooie wastafelmeubel, midden in het bos kun je er geen betere bedenken!

Als je nog niet genoeg hebt gekregen van wonen in het bos, dan adviseren we je om hier ook even te gaan kijken.