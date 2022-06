Een superslimme Hollandse woning die je niet mag missen!

Mensen kunnen slim zijn. Maar gaat dat dan ook op voor een huis? Als je de juiste architect hebt wel! De experts van Schipper Douwes Architectuur uit het Overijsselse Delden zijn van die slimme mensen, die huizen kunnen ontwerpen die net zo slim zijn. En waarom dat zo is? Daar kom je snel genoeg achter! Deze Nederlandse woning is namelijk helemaal van deze tijd en door het bijzondere ontwerp in elk seizoen zeer comfortabel om in te wonen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de prachtige locatie en het fantastische uitzicht. Loop met ons een rondje rond dit huis en je zult inzien waarom een huis superslim kan zijn!