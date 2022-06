Zomers genieten in de patio en siertuin

Dit oude schoolgebouw uit de jaren tien is omgebouwd tot appartementencomplex. Natuurlijk zijn de authentieke elementen zo goed mogelijk bewaard gebleven. Bij het ontwerpen van de tuin heeft Gunneweg & Brug zich laten inspireren door het oude gebouw, de tuin moest er immers mooi op aansluiten. Dit laatste is gelukt zodat de bewoners een prachtige siertuin rijker zijn. Het is een mooie plek om in de avond nog even een ommetje te maken, over de smalle paadjes loop je langs de prachtige planten en bloemen. Daarbij is het de ideale plaats om een praatje met je buren te maken. De mensen die hier wonen kennen elkaar en ondernemen geregeld samen allerlei leuke activiteiten, waardoor we hier wel kunnen spreken van een ouderwets gevoel van saamhorigheid! Een siertuin is dus meer dan alleen een mooi plaatje gezien vanuit je raam, het is een sociale plek waar je elkaar beter leert kennen!