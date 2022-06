Totale verbouwing: van krot tot woonpaleis

Deze statige kamers hebben een klassieke sfeer waarin je je een koning of koningin voelt. De parketvloer is van oudsher een sterke warmte-isolerende vloer die vanwege zijn luxe uitstraling al honderden jaren geliefd is. Tegenwoordig gebruiken we hem vooral vanwege laatstgenoemde eigenschappen. In een woning als deze past hij door zijn warme uitstraling natuurlijk perfect. De witte wanden en de plafonds kunnen namelijk wel een warme tegenhanger gebruiken. Op deze manier ontstaat er een visueel evenwicht in deze vertrekken. Het mooie van het interieur is het feit dat de deuren tussen de twee kamers dicht kunnen waardoor de warmte alleen blijft waar deze gewenst is. We kijken vanuit de woonkamer in de eetkamer, waar het daglicht via schitterende ramen binnenstroomt. Let ook even op de prachtige inbouwkasten, deze hebben een authentieke look en zijn daarnaast erg praktisch.