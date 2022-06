Ruime moderne villa met veel privacy

We hadden al aangekondigd dat de achterkant van het huis een compleet ander beeld op zou leveren. En het beeld is haast nog meer spectaculair dan je zou verwachten! Een schitterende open constructie is te zien. Glas zorgt overal voor een fantastische lichtinval en dat geldt ook zeker voor de bovenverdieping. De mooie veranda kun je vanuit dit perspectief ook in volle omvang zien. Wat is het toch heerlijk om hier in de zomer lekker te kunnen genieten. En ook als de sneeuwvlokjes rustig neerdwarrelen, is het een kwestie van genieten op deze plek.