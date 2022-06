Verander je leven met 6 feng shui tips voor je hal

Als je spiegels in je hal wil hangen op een feng shui manier, dan moet je zorgen dat de spiegel niet naar de voordeur gericht is en deze mag niet al te groot zijn. Het is volgens deze oosterse leer namelijk zo, dat grote spiegels geluk en voorspoed terugkaatsten naar buiten toe. Dat willen we natuurlijk niet. Spiegeltje spiegeltje aan de wand, ja kan best, but keep them small! Een expert kan je helpen om de juiste keuze voor je hal te maken.