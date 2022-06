10 frisse lente slaapkamers die je niet mag missen!

Is er een bloem mooier dan de roos? Wij zijn dol op deze natuurlijke schoonheid. In deze kamer zien we een landelijk design. Het ijzeren bed geeft een traditionele look aan de kamer. Het is net alsof we 100 jaar terug in de tijd gaan. Toch staat het leeslampje rechts voor de moderne tijd waarin we leven. Een kamer waarin de lente tot uitdrukking komt in de prachtige tinten van de rozenblaadjes.