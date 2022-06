Sfeervolle gezinswoning met een prachtig interieur

Ook binnen zien we veel hout en andere duurzame materialen. We zien een prachtige grote houten eettafel die vloeiend overgaat in het keukenblok met daarachter nog een grote keukenwand. Vanuit hier heb je een fraai uitzicht over de tuin. Achter de donkere keukenwand zien we de woonkamer, die subtiel wordt afgeschermd door de open haard.