Tips en ideeën voor het inrichten van een patiotuin

Een zonnige zitplaats is een luxe in de binnenstad. Maar weinig huizen in het drukke centrum hebben een tuin, waardoor de parken in de lente en zomer dan ook druk bezocht zijn. Een patiotuin van Mocking Hoveniers is dan een schitterende uitkomst. In deze patio is er een schitterende plek gecreëerd om te genieten van de zon, de industriële tafel met bijpassende stoelen geeft de toon van de sfeer aan. Zo hebben de bewoners beschikking over een zithoek waar naar hartenlust genoten kan worden van het zonnige weer, heerlijk ontbijtjes of diners in de comfortabele beschutting van de privétuin. Ook een heerlijke barbecue is zo geregeld in deze schitterende patiotuin van Mockig Hoveniers.