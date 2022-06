De droom van ieder kind: een eigen speelverdieping

Een karakteristiek pand in Scheveningen werd volledig gerenoveerd en kreeg daarbij een nieuwe indeling voor de zolder en de vliering. De zolder was donker met kleine kamers, deze is getransformeerd tot een lichte en ruime verdieping met voldoende speel- en opbergcapaciteit. Voor elk kind is deze verdieping een waar Walhalla. Tijdens de ontwerpfase heeft Studio Evo het gehele project voor de bewoners in 3D tekeningen weergegeven, zodat het volstrekt helder was hoe het uiteindelijke resultaat zou worden. De ingewikkelde constructies, zoals de kap, konden via deze moderne techniek in een vroeg stadium inzichtelijk gemaakt worden. De 3D schetsen zijn snel te maken en hebben als voordeel dat ze eenvoudig on the spot te veranderen zijn, waardoor het ontwerp en de verwachtingen/ideeën van de opdrachtgever telkens in nauwe overeenstemming gebracht kunnen worden.