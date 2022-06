Modern droomhuis in Laren

De helderheid die we in de vorige ruimtes aantroffen zien we ook terug in deze schitterende keuken. Het keukeneiland zorgt voor de nodige werkruimte, waar je met meerdere koks makkelijk kunt werken. Ook het ontbijt kan hier goed genuttigd worden. Het authentieke raam, met de prachtige kozijnen zorgt voor een ouderwets gezellige lichte sfeer. Links zien we het aanrechtblad met gootsteen die op een subtiele wijze in het keukenmeubel is gerealiseerd, waarbij een minimalistische vormgeving is gehanteerd. Dit monochroom witte vertrek krijgt de nodige warmte van de houten vloer, waardoor er een zekere balans tussen warm en koel design in de keuken aanwezig is. Ontwerpplek combineert hier schitterende elementen die echt een geheel vormen.