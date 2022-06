Zachte, moderne inrichting woonhuis Utrecht

De keuken is groot, helder en draagt een prachtige zachte sfeer in zich. Echt een ruimte waarin je met je gezin geniet van een goed ontbijt of een heerlijk diner. Je beleeft de ruimte op een schitterende wijze, de prachtige hanglamp, decoraties en ingetogen kleuren dragen bij aan deze fijne ambiance. De eettafel is bijzonder, want deze kan naar het balkon toe geschoven worden, waardoor er letterlijk een connectie tussen binnen en buiten ontstaat. Het balkon is toegankelijk via de grote opening die wordt afgesloten met twee prachtige deuren die naar buiten openklappen. De minimalistische afwerking van deze keuken zorgt voor de nodige rust, waardoor je tijdens het eten opgaat in een ontspannende sfeeer.