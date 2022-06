Moderne Nederlandse architectuur in Weesp

Architect en technicus Frank Loor heeft veel ervaring in het ontwerpen van persoonlijke architectuur, waarbij de wensen en ideeën van de klant centraal staan. Vandaag gaan we je een voorbeeld geven van de uitwerking van deze wensen, door je een schitterend woonhuis in Weesp aan de Vecht te laten zien. Het woonhuis was ooit een loods, maar is geleidelijk aan veranderd in een woonhuis. Het oude grondplan van de loods bleek maar lastig in te delen en had eigenlijk geen connectie met het water, waardoor bestaande kansen op architectonisch gebied onbenut bleven. Deze problemen zijn opgelost door een schitterend ontwerp van Frank Loor. Er werd een kleine aanbouw aan de zijgevel toegevoegd, waardoor de woning nu ook in de breedte ingericht kan worden, een hele verbetering van de sfeer in het interieur. De keuken en de woonkamer hebben nu een mooie connectie met het water, waardoor een meer sprekende architectuur ontstaan is. De inrichting en de nieuwbouw zijn prachtig op elkaar afgestemd en vormen zo een geheel. Nieuwsgierig? Kijk dan met ons mee naar de schitterende kiekjes van het interieur.